الامارات | مدرب كلباء: الجزيرة في الدوري لن يكون نفس الفريق في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: الجزيرة في الدوري لن يكون نفس الفريق في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الاوروغوياني خورخي دا سيلفا إن المواجهة المقبلة مع الجزيرة في ثالث جولات دوري الخليج العربي لن تكون مشابهة للقاء السابق بين الفريقين في بداية الموسم بكأس الخليج العربي. وقال دا سيلفا في المؤتمر الصحافي اليوم: الجزيرة في الدوري لن يكون نفس الفريق في الكأس.

وكان كلباء فاز على الجزيرة الذي افتقد عددا من نجومه في الكأس، بنتيجة 2-1. وأكد دا سيلفا: ستكون مباراة قوية، واعلم ان غياب نجم الفريق عمر عبدالرحمن سيكون مؤثرا، لكن الجزيرة فريق نجوم، ولايتاثر بالغيابات. وتابع: نعلم أنه سيلعب بأسلوب هجومي، لذلك ننتظر ردة فعل قوية من لاعبينا. وقال إن تحضيرات كلباء كانت جيدة رغم قصر المدة منذ نهاية الجولة الثانية.

وتابع: اللاعبون بمعنويات عالية بعد الفوز على عجمان وتعويض الخسارة في الجولة الأولى من شباب الأهلي. واكمل: المستوى الفردي لم يكن مرضيا في اخر مباراة، لذلك اتمنى ان نتدارك الاخطاء للاستمرار بتجميع اكبر عدد من النقاط.

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