الامارات | الاتحاد الجزائري متمسك ببقاء المدرب بلماضي حتى 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الجزائري متمسك ببقاء المدرب بلماضي حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي مستمر في منصبه حتى عام 2022 على الأقل، مشيرا إلى أنه تم تمديد العقد إلى ما بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر. وأضاف:"جمال بلماضي قام بإنجاز عظيم مع المنتخب الجزائري، وسيواصل عمله معنا لكي يقودنا إلى المونديال القادم". وكان بلماضي قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطلة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر في عام 2019.

وكشف زطشي اليوم في ندوته الصحافية التي عقدها بالعاصمة الجزائر، أن انتخابات اتحاد الجزائر من المقرر أن تعقد في مارس المقبل. وقال إن الاتحاد راسل "وزارة الشباب والرياضة لتغيير القوانين وفقا للوائح الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)". وأكد على أن الجمعية العمومية الاستثنائية المخصصة لتكييف القوانين يجب أن تقام قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف زطشي أنه قدم طلبا للوزارة من أجل استرجاع أموال الاتحاد المقدرة بـ 70 مليار سنتيم. وأكد "بهذه الأموال سننطلق في أشغال مركز التكوين بالطارف 600 كيلومتر شرق البلاد".

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