شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف النظر عن أسامة جلال.. وموسيماني يُفضّل الاعتماد على الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع مدافع إنبي أسامة جلال للمغالاة، بالإضافة للتعاقد مع بدر بانون، قائد الرجاء المغربي، وأحمد رمضان بيكهام، من وادي دجلة.

ويسعى موسيماني لإتاحة الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل، على رأسهم محمد عبدالمنعم، المدافع المعار لسموحة، والعربي بدر وشادي رضوان ومجموعة كبيرة من الناشئين.

وكان موسيماني اجتمع مع التشيكي ميشال بروكيتش للتعرف على أبرز اللاعبين الشباب لضمهم للفريق والتعرف على مستواهم.