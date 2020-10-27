 الاتحاد الدولي لكرة اليد يطالب المشاركين بمونديال مصر بإرسال القوائم المبدئية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يطالب المشاركين بمونديال مصر بإرسال القوائم المبدئية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى خطابا، أمس الإثنين، إلى الدول المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال يناير من العام المقبل وعددها ٣٢ دولة، يطالبها بالتأكيد على المشاركة في مونديال مصر في موعد غايته الأحد المقبل والذي يوافق الأول من نوفمبر.
كما طالب خطاب الاتحاد الدولي الدول الـ٣٢ المشاركة ببطولة العالم بإرسال القوائم المبدئية لكل منتخب في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر المقبل، مع التأكيد على جميع الدول أن القوائم المبدئية لكل منتخب زادت إلى ٣٥ لاعبًا، بالإضافة إلى عشرة أفراد من الجهاز الفني والإداري، على أن يتم تقليص هذا العدد قبل كل اجتماع فني خلال مباريات بطولة العالم ليكون ٢٥ لاعبًا في القائمة الأخيرة و٦ إداريين وفنيين فقط، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الطبية اللازمة التي يشدد عليها الاتحاد الدولي لمواجهة الموجة الثانية الشديدة لجائحة كورونا المنتشرة حاليا في أوروبا.
يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي يجريها الاتحاد الدولي على الدول المشاركة في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها وتنظمها مصر وتقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ دولة بعدما كانت ٢٤ في بطولات العالم السابقة التي نظمها الاتحاد الدولي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي شدد في خطاب سابق لاتحاد اليد المصري على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المنافسات الجارية ببطولة الدوري المحلي، خاصة أنها نفس الإجراءات التي ستطبق في مباريات بطولة العالم بمصر، مشيدا بدور اللجنة الطبية المصرية للمونديال في اتباع كافة البنود المنصوص عليها في مراسلات الاتحاد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الدولي أعلن على موقعه الرسمي عن مواعيد مباريات المنتخبات المنافسة في بطولة العالم بمصر للمجموعات الثماني بالبطولة والتي ستقام على ٤ صالات هي الصالة الكبرى باستاد مدينة نصر والتي تتسع مدرجاتها لـ ٢٢ ألف متفرج بعد التعديلات التي أجريت عليها، وصالة ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤ اآلاف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع لـ ٥٥٠٠ متفرج، وأخيرا صالة استاد برج العرب بالإسكندرية التي تستوعب ٣٥٠٠ متفرج.
وستلعب مصر البلد المضيف للبطولة مباراة الاافتتاح يوم ١٣ يناير المقبل أمام المنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية في أولى مبارياته بالمجموعة السابعة، على أن يواجه منتخب التشيك في مباراته الثانية يوم ١٦ يناير وأخيرا منتخب السويد يوم ١٨ يناير، في ختام مباريات المجموعة السابعة، حيث أعطى الاتحاد الدولي للبلد المضيف اختيار ترتيب مباريات ومنتخبات المجموعة التي يشارك فيها بالبطولة.
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