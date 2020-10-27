شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يطالب المشاركين بمونديال مصر بإرسال القوائم المبدئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى خطابا، أمس الإثنين، إلى الدول المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال يناير من العام المقبل وعددها ٣٢ دولة، يطالبها بالتأكيد على المشاركة في مونديال مصر في موعد غايته الأحد المقبل والذي يوافق الأول من نوفمبر.

كما طالب خطاب الاتحاد الدولي الدول الـ٣٢ المشاركة ببطولة العالم بإرسال القوائم المبدئية لكل منتخب في موعد أقصاه ١٥ نوفمبر المقبل، مع التأكيد على جميع الدول أن القوائم المبدئية لكل منتخب زادت إلى ٣٥ لاعبًا، بالإضافة إلى عشرة أفراد من الجهاز الفني والإداري، على أن يتم تقليص هذا العدد قبل كل اجتماع فني خلال مباريات بطولة العالم ليكون ٢٥ لاعبًا في القائمة الأخيرة و٦ إداريين وفنيين فقط، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الطبية اللازمة التي يشدد عليها الاتحاد الدولي لمواجهة الموجة الثانية الشديدة لجائحة كورونا المنتشرة حاليا في أوروبا.

يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي يجريها الاتحاد الدولي على الدول المشاركة في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها وتنظمها مصر وتقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ دولة بعدما كانت ٢٤ في بطولات العالم السابقة التي نظمها الاتحاد الدولي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي شدد في خطاب سابق لاتحاد اليد المصري على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المنافسات الجارية ببطولة الدوري المحلي، خاصة أنها نفس الإجراءات التي ستطبق في مباريات بطولة العالم بمصر، مشيدا بدور اللجنة الطبية المصرية للمونديال في اتباع كافة البنود المنصوص عليها في مراسلات الاتحاد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي أعلن على موقعه الرسمي عن مواعيد مباريات المنتخبات المنافسة في بطولة العالم بمصر للمجموعات الثماني بالبطولة والتي ستقام على ٤ صالات هي الصالة الكبرى باستاد مدينة نصر والتي تتسع مدرجاتها لـ ٢٢ ألف متفرج بعد التعديلات التي أجريت عليها، وصالة ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤ اآلاف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع لـ ٥٥٠٠ متفرج، وأخيرا صالة استاد برج العرب بالإسكندرية التي تستوعب ٣٥٠٠ متفرج.

وستلعب مصر البلد المضيف للبطولة مباراة الاافتتاح يوم ١٣ يناير المقبل أمام المنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية في أولى مبارياته بالمجموعة السابعة، على أن يواجه منتخب التشيك في مباراته الثانية يوم ١٦ يناير وأخيرا منتخب السويد يوم ١٨ يناير، في ختام مباريات المجموعة السابعة، حيث أعطى الاتحاد الدولي للبلد المضيف اختيار ترتيب مباريات ومنتخبات المجموعة التي يشارك فيها بالبطولة.

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