الأولمبية تستقبل رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تستقبل رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار مقر اللجنة الأوليمبية المصرية صباح اليوم الأستاذ قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، في حضور المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك استعدادا لاستضافة مصر البطولة العربية للرجبي السادسة للرجال والأولى للسيدات، والمقرر إقامتها فبراير المقبل، في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية بالإسكندرية.
حضر الزيارة الأستاذ حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، والمهندس حسن خالد، نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وقام رئيس الاتحادين العربي والاآسيوي للرجبي بتفقد مقر اللجنة الأوليمبية المصرية وزيارة المتحف الأوليمبي.
نقل المهندس شريف العريان، خلال الزيارة، تحيات المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الذي يتواجد خارج القاهرة، والترحيب بالأستاذ قيس الظالعي وتكريمه بدرع اللجنة الأوليمبية المصرية ومناقشة تطوير ونشر لعبة الرجبي في مصر خلال الفترة الحالية.
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