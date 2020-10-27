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الأولمبية تستقبل رئيس الاتحادين العربي والأسيوي للرجبي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار مقر اللجنة الأوليمبية المصرية صباح اليوم الأستاذ قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، في حضور المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك استعدادا لاستضافة مصر البطولة العربية للرجبي السادسة للرجال والأولى للسيدات، والمقرر إقامتها فبراير المقبل، في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية بالإسكندرية.

حضر الزيارة الأستاذ حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، والمهندس حسن خالد، نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وقام رئيس الاتحادين العربي والاآسيوي للرجبي بتفقد مقر اللجنة الأوليمبية المصرية وزيارة المتحف الأوليمبي.

نقل المهندس شريف العريان، خلال الزيارة، تحيات المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الذي يتواجد خارج القاهرة، والترحيب بالأستاذ قيس الظالعي وتكريمه بدرع اللجنة الأوليمبية المصرية ومناقشة تطوير ونشر لعبة الرجبي في مصر خلال الفترة الحالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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