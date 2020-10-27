شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي وجيرالدو خارج حسابات موسيماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مع توصية بالاستغناء عن جيرالدو وبادجي، حيث لم يقنعا المدير الفني الجنوب إفريقي.
وقالت مصادر إن اللاعب شعر بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا في المباريات السابقة، وموسيماني أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع بادجي للحديث مع وكيله للبحث عن عرض جديد.
وأضافت أن موقف جيرالدو محدد منذ فترة طويلة بأن الأهلي لا يرغب في بقائه وهي نفس رغبة موسيماني الذي يرغب في ضم لاعبين جدد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,707
-
تعافي
98,981
-
وفيات
6,211
كانت هذه تفاصيل خبر بادجي وجيرالدو خارج حسابات موسيماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.