شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي وجيرالدو خارج حسابات موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مع توصية بالاستغناء عن جيرالدو وبادجي، حيث لم يقنعا المدير الفني الجنوب إفريقي.

وقالت مصادر إن اللاعب شعر بأنه غير مرغوب فيه، بعدما جلس بديلا في المباريات السابقة، وموسيماني أبلغ لجنة التخطيط بقدرته على ضم محترفين مميزين خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع بادجي للحديث مع وكيله للبحث عن عرض جديد.

وأضافت أن موقف جيرالدو محدد منذ فترة طويلة بأن الأهلي لا يرغب في بقائه وهي نفس رغبة موسيماني الذي يرغب في ضم لاعبين جدد.