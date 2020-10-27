شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صلاح.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام ميتلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره الدنماركي ميتلاند، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمعهما في تمام العاشرة مساءًا على ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من اياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي، ويتقاسم صدارة المجموعة كل من أتالانتا وليفربول برصيد 3 نقاط، إذ فاز ليفربول على اياكس بهدف دون رد، وكان الفريق الإيطالي قد سجل 4 أهداف في مرمى ميتلاند.

ويفتقد ليفربول اليوم بعض لاعبيه بسبب الإصابة، منهم: فيرجيل فان دايك، وتياجو ألكانتارا، وجويل ماتيب.

ويعد التشكيل المتوقع للريدز هو:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر – أرنولد، فابينيو، جو جوميز، اندي روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر، شيردان شاكيري، جيجي فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوجو جوتا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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