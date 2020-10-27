شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: كاف وافق على إقامة نهائى دورى الأبطال بدون جمهور فى برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية وبدون جمهور، بناء على قرار الدولة المصرية الذى تم إرساله إلى الكاف، وتم بالفعل اعتماد الملعب بشكل نهائى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربى، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه فى المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.

على صعيد مغاير، صرفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و200 ألف جنيه للحكام، عبارة عن مستحقاتهم المالية عن شهر أغسطس الماضى بعد عودة مسابقة الدورى عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم وتسبب فى توقف النشاط الرياضى.

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على صعيد مختلف، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

على صعيد متصل أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسئولى أندية الجمعية العمومية للجبلاية شفويا بإقامة الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ترسل اللجنة الخماسية اللائحة الجديدة للأندية الأسبوع الجارى حال وصول موافقة الفيفا على الصيغة النهائية للائحة الجديدة.

ويعتبر أهم البنود فى اللائحة الجديدة، يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل، ويتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل، ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.ويتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس، وبند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها فى اللائحة والتى لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها، والغاء مجالس إدارة المناطق.