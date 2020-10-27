شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكسات ساخرة بعد كشف رمضان صبحى كواليس انتقاله إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز ولاعب الأهلى السابق، اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروجه عن صمته عقب فترة طويلة من إنهاء علاقته بالقلعة الحمراء وانضمامه إلى بيراميدز، وتفاعل مستخدمو منصات السوشيال ميديا بطريقة طريفة مع تصريحات رمضان صبحى خلال ظهوره فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، وكشفه كواليس انتقاله لنادى بيراميدز ودور أسرته وشريف إكرامى فى مغادرته القلعة الحمراء.

وانتشرت الكوميكسات الطريفة على تصريحات نجم الأهلي السابق رمضان صبحي، حيث برز هاشتاج "#رمضان_بونكيو" بين الأكثر تداولًا على تريند "تويتر" فى مصر بعد ساعات من لقائه التلفزيونى وحديثه عن كواليس انتقاله لبيراميدز وعلاقته بالنادي الأهلي وجمهوره، وفى هذا التقرير، ننشر أبرز كوميكسات تفاعلت بطريقة طريفة مع حوار رمضان وانتقاله لبيراميدز.



هاشتاج رمضان صبحى



سخرية من تصريحات رمضان صبحى

وكان قد كشف رمضان صبحى فى تصريحات تليفزيونية، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء وسبب اتخاذه هذا القرار المفاجئ، مؤكداً أن القرار لم يكن سهلاً إلا أن بعض الأشخاص داخل النادى سهلوا عليه الأمر بعد المماطلة التى استشعرها فى مفاوضات الأهلى مع هدرسفيلد لضمه بشكل نهائى قبل انتهاء إعارته.

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سخرية من رمضان صبحى



تصريحات رمضان صبحي

وقال رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، إن الأهلي دفع جيدا فى أول 6 شهور خلال استعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم أن أداءه لم يكن الأفضل، وتابع: كنت أعطى كل ما لدى فى المباريات، وبعد انتهاء الإعارة كانت لدى الرغبة فى البقاء فى مصر من أجل المشاركة مع المنتخب الأوليمبى، ووصلي إحساس غير مباشر إن بعض الأشخاص داخل النادى لا يرغبون فى تواجدى مثل أول مرة".



سخرية فى الهاشتاج



سخرية من كواليس انتقال رمضان صبحى لبيراميدز



رمضان صبحى

واستكمل صبحى: "فى النهاية استمريت تلك السنة ولعبت مع المنتخب الأوليمبى وبعد ذلك أصبت وجاء توقف كورونا وجلست مع محمود الخطيب، وقلت له إننى أتمنى العودة إلى أوروبا، فترة كورونا امتدت لأشهر طويلة، وإعارتى كانت ستنتهى فى 30 يونيو، وما فهمته أن إعارتى ستنتهى وفقاً للفيفا إلا بموافقة الأهلى وهيدرسفيلد، ولكن النادى رفض لأنه كان يتبقى فى عقدى موسم واحد معهم وبعد ذلك يحق لى الرحيل مجاناً"، الأهلى لو عايزين يخلصوا صفقة بيخلصوا، تحدثت مع نادر شوقى وكيلى فقال لى ليس لدى عروض فاستغربت جداً وكانت علامة استفهام كبيرة.



هاشتاج رمضان صبحى الساخر