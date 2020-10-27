شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 365 الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن مكان إقامة نهائى دورى الأبطال لأفريقى المقرر يوم 6 نوفمبر وأيضا مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال، والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا، كما يتطرق للحديث عن موقف معارى الأهلى بعد رحيل حسام غالى ونادر شوقى عن الجونة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.