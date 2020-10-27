شكرا لقرائتكم خبر عن هل سجل رمضان صبحى هدفاً فى مرمى شريف إكرامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت أصابع الاتهام الجماهيرية نحو شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، من جديد، وذلك بعد التصريحات التى أطلقها رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، بشأن قصة رحيله عن الأهلى وموقف شريف إكرامى شقيق زوجته من هذا الأمر، حيث كان إكرامى قد أكد فى أكثر من مناسبة أنه لم يكن يعلم بالمفاوضات ولم ينصح رمضان بالرحيل.

رمضان صبحى أكد أن شريف إكرامى، ليس له أى دخل فى مسألة رحيله عن الأهلى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب "أمير توفيق أول شخص عرف بمفاوضات بيراميدز وقال لى: أنت هتروح.. قولتله هفكر وأشوف، قالى طيب ماشى".

وأضاف صبحى: "تانى يوم تحدثت مع شريف إكرامى ووكيل أعمالى المقربين منى، وقلت لهم أنا صليت استخارة وقررت أروح بيراميدز، وتشاورنا فى الأمر ولن أكشف عن موقف أى منهم من القرار".

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وواصل: قصة شريف إكرامى أكثر أمر ضايقنى فى الموضوع، لأنه شال شيلة مش شيلته بسببى، واتظلم رغم أنه لم يكن له علاقة بالموضوع، والمسئولين داخل الأهلى يعلمون ذلك، الأمر تطور بعد تغريداته على تويتر.

وأضاف: شريف لم يرحل بسببى من الأهلى لكنه اتخذ القرار من شهر فبراير، وخرج بشكل كبير من النادى، لكن بعض الأشخاص داخل النادى استكثروا عليه خروجه بهذا الشكل، بعضهم من المجلس.

أما شريف إكرامى فأكد فى تصريحات سابقة أنه لم يكن يعلم بأمر مفاوضات رمضان مع بيراميدز إلا من الإعلام وبعد إنتهاء التعاقد معه وقال: عندما قلت الأولوية لرباط العائلة، بمعنى ما كنت لأخرج لأقول رأي في رحيل رمضان لبيراميدز لأنني لو قولت أنني رفضت قراره ما كنت لأستطيع النظر في عينه وعين شقيقتي ولو قلت العكس لم تكن الجماهير لتنصفني.

واستكمل: أمير توفيق هو أول شخص عرف أن بيراميدز يفاوض رمضان صبحي، بعد ذلك نادر شوقي وكيل رمضان وكنت أنا ثالث شخص يعلم بهذا الأمر، وكابتن إكرامي الكبير لم يكن يعلم أصلاً واللى عنده معلومة يقول.