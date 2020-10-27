مؤقتة الطائرة تخطر الهيئات بموعد الجمعية العمومية غير العادية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إرسال إخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقسة اللائحة وانتخاب مجلس إدارة جديد فى 11 ديسمبر المقبل.

من جانبه أكد سامح حمدى فتح باب الترشح للانتخابات يوم 31 أكتوبر بعد نشر إعلان فتح بات الترشح يوم 30 من أجل توافد المرشحين لتقديم أوراقهم.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.

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ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات، إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية التى كان محددا لها يوم 21 أكتوبر بسبب النصاب القانونى، قبل أن يتم تحديد موعد جديد بعد تعيين الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح.

وأكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد أن مركز التسوية والتحكيم استند فى قرار الإلغاء على عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس فى ظل استبعاد نادية رشوان ووفاة جابر عبد العاظى واعتذار عضو آخر.