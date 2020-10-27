شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الدراويش تثبت مكاسب الزمالك من تأجيل لقاء الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مواجهة الزمالك والدراويش التى شهدت فوز الأبيض فى ختام المسابقة أثبتت فوائد تأجيل لقاء الرجاء البيضاوى بإياب دورى أبطال أفريقيا إلى يوم 1 نوفمبر المقبل، ومدى استفادة الفريق الأبيض من ذلك فى ظل حصده مكاسب عديدة على صعيد ترتيب الأوضاع قبل لقاء العودة، والتى يرصدها الخليج 365 كالتالى:

أثبتت مواجهة الإسماعيلى فائدة الزمالك من تأجيل لقاء الرجاء فى إراحة المصابين فى ظل استمرار غياب محمود علاء، مدافع الأبيض، عن مواجهة الإسماعيلى، حيث لمواصلة تنفيذه لبرنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة التى لحقت به منذ مباراة حرس الحدود فى الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الذى يعانى من شد فى العضلة الأمامى، إضافة إلى افتقاد جهود التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط للفريق للإيقاف، فضلا عن إراحة أحمد سيد زيزو ومشاركته كبديل، حيث أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أن تأجيل اللقاء أفاد الزمالك فى تجهيز المصابين.

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فيما ضمن الزمالك حصد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 71 نقطة بالفوز على الدراويش، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، ومن المنتظر خصم ثلاث نقاط من رصيد الأبيض مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى.

كما استعاد الفريق الأبيض الأباتشى بمحمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الأبيض وصانع ألعاب الفريق، بعدما دفع به باتشيكو فى التشكيل الأساسى لمباراة الإسماعيلى، ليقدم أداء رائعا مع فريقه بعد غياب طويل عن المشاركة دام لمدة 53 يومًا، وتحديدًا منذ آخر مشاركة له مع الأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين فى الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد، واكتفى الأباتشى فى المشاركة خلالها لمدة 4 دقائق فقط.