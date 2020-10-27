شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودى يكشف حقيقة مفاوضات أليو ديانج وإمكانية ضم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمى لنادى اتحاد جدة السعودى أن التعاقد مع المدافع الدولى المصرى أحمد حجازى، سيكون مكسبا كبيرا للنادى، وقال صادق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حجازى مكسب كبير، ونعلم مسيرة حجازى منذ انتقاله للنادى الأهلى وإلى ويست بروميتش، ونتمنى أن يقدم مستوى يليق به وبنادى الاتحاد فى الموسم الحاى".

وأضاف: "تم الإعلان رسميا عن الصفقة من جانب نادى اتحاد جدة، وحجازى أجرى مسحة كورونا فى إنجلترا، ومتوقع وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلى حسب جاهزيته الفنية سيشارك في المباراة المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين".

وواصل: "أحمد حجازى لديه المواصفات الدفاعية التى نبحث عنها، وسيكون إضافة قوية للاتحاد".

وأكمل: "الحديث عن شراء عقد حجازى سابق لأوانه، الأمر فى علم الغيب، ويتوقف على عدة عوامل ومعايير معينة قبل تحويل الإعارة إلى شراء نهائى".

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وحول تفكير اتحاد جدة فى التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا من الأهلى، أوضح: "كهربا من أفضل اللاعبين الذين انضموا للاتحاد فى السنوات الماضية وكان محل ثقة كبير من جانبنا، لدينا المشكلة فى خط الدفاع، لذلك كنا نريد ضم لاعب قوى فى الخط الخلفى".

وأضاف: "كهربا إضافة كبيرة لأى نادٍ، لكن المرحلة الحالية لم نكن لدينا اهتمام بضم لاعب فى مركز الجناح، والأولوية بالنسبة لنا كان فى تدعيم خط الدفاع".

وزاد: "لا يوجد مانع من ضم كهربا مستقبلا، فهو قدم مستويات رائعة معنا، وهو لاعب محترف بمعنى الكلمة، وطوال فترة وجوده في النادي لم يكن هناك أي خلاف معه مطلقا".

وحول إمكانية ضم لاعبين من الدورى المصرى بعدما ترددت أنباء عن التفاوض مع آليو ديانج، قال: "أى مفاوضات مستقبلية لا يجب التحدث عنه، لكن اللاعبين المصريين قادرين على التأقلم فى الدورى السعودى وهم أقرب لنمط الحياة فى المملكة العربية السعودية، واللاعب المصرى يتأقلم على كل الظروف، ولا يشعرون بالغربة، ولن نتردد فى أى وقت فى التعاقد مع لاعبين مميزين".