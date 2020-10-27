شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطر سموحة بإعادة صلاح محسن بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى سموحة بإعادة صلاح محسن مهاجم الأول المُعار للأخير بنهاية الموسم الجارى رسمياً بعد قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الذى طلب عودة المهاجم الشاب ورفض فكرة تمديد إعارته لسموحة أو رحيله لأى ناد آخر فى مصر أو خارجها، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات ومباحثات فى القلعة الحمراء بشأن مصير لاعبى الأهلى المُعارين لأندية محلية ومنهم صلاح محسن الذى نال إعجاب موسيمانى وطلب عودته للقلعة الحمراء الموسم المقبل فى ظل المستويات الجيدة التى قدمها اللاعب مع النادى السكندرى.

من ناحية أخرى فنّد مصدر مسئول فى الأهلى الاتهامات والأقاويل المغلوطة التى رددها رمضان صبحى لاعب الفريق السابق والمُنتقل حديثاً لنادى بيراميدز، خلال ظهوره أمس الاثنين مع الإعلامى عمرو أديب، وقال المصدر إن معظم تصريحات اللاعب غير صحيحة على الإطلاق فالأهلى لم يتباطأ على الإطلاق فى فتح ملف التجديد للاعب بالعكس.. فقد بدأ النادى التفاوض مع اللاعب للبقاء مع الأهلى منذ أشهر طويلة.

وتابع المصدر: قبل شهر أبريل الماضى استدعى محمود الخطيب رئيس النادى فى منزله رمضان صبحى ووكيل أعماله سابقاً نادر شوقى وأمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى وعرضنا عرض رئيس النادى على اللاعب البقاء فى الأهلى وشراؤه بشكل نهائى من هيدرسفيلد الإنجليزى بشكل نهائى ورحّب رمضان بالبقاء لكنه قال للخطيب: لو جائنى عرض مناسب من أوروبا لن أستمر فى الأهلى وهو ما وافق عليه سريعاً الخطيب وقال له: سندعمك فى هذا الأمر.

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وأشار المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن الأهلى بدأ التفاوض مع هيدرسفيلد بشكل رسمى لشراء رمضان نهائياً فى أبريل الماضى رغم أن جائحة كورونا كانت على أشدها وقتها فى العالم كله لكن الأهلى كان حريص على البدء مُبكراً للأبقاء على رمضان صبحى الذى خالف الحقيقة تماماً عندما زعم فى ظهوره التليفزيونى أمس بأن الأهلى تباطأ فى ملف شرائه نهائياً.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق عقد جلسة مع رمضان واتفق معه على جميع تفاصيل التجديد والبقاء فى الأهلى بشكل نهائى وتم الاتفاق على حقوق اللاعب الإعلانية وقيمة عقده التى كانت الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى وخرج رمضان راضياً تماماً عن تفاصيل هذا الاتفاق.

وأكد المصدر أن الأهلى تفاوض مع النادى الإنجليزى وبدأ المفاوضات بـ2 مليون و200 ألف جنيه إسترلينى إلى أن وصل العرض لـ3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى وهو ما وافق عليه النادى الإنجليزى بشكل كتابى ورسمى وهو مبلغ كبير للغاية يُضاف للمبلغ الذى دفعه النادى فى استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم وقيمته مليونى و400 ألف جنيه إسترلينى.

وقال المصدر إن الأهلى طلب من اللاعب التوقيع على عقود بعد حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد لكن رمضان بدأ رحلة المُماطلة وقال إنه ينتظر عرضاً أوروبياً وطلب مهلة وبعد أيام طالبه الأهلى بحسم موقفه لكن اللاعب ظل يُماطل، الأمر الذى كان لابد معه من وقفة وحسم من جانب الأهلى خاصة أن رمضان قال لمسئولى الاهلى أن لديه عرضاً من بيراميدز يفكر فيه.