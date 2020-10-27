شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية: كاف وافق على إقامة نهائى أبطال أفريقيا بدون جمهور ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية وبدون جمهور، بناء على قرار مصر الذى تم إرساله إلى الكاف، وتم بالفعل اعتماد الملعب بشكل نهائى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية على حساب الوداد المغربى، فيما يلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى فى الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعدما فاز عليه فى المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.