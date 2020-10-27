شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبون من المقاصة يقتربون من الانضمام لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الثلاثى محمد إبراهيم وصلاح ريكو وميدو جابر لاعبو فريق مصر المقاصة من الانضمام لفريق سيراميكا الصاعد حديثا للدورى الممتاز بداية من الموسم المقبل، فى ظل رغبة لاعبى المقاصة فى الرحيل عن النادى بعد الأزمة المالية التى يمر بها الفريق منذ فترة، ودخل الثلاثى فى مفاوضات مع سيراميكا واتفقوا على جميع بنود التعاقد، ويتبقى فقط التوقيع رسميا وإنهاء المفاوضات بين الناديين.

من ناحية أخرى أصدرت شركة مصر المقاصة بيانا رسميا جاء نصه كالتالى "تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت فى صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التى تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق نادى مصر للمقاصة، وأننا لا نزال فى أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أى منها".

وتود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة بكل وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها فى هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها.