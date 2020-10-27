شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات السلة تؤجل النشاط المحلى شهر ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إيقاف النشاط المحلى لمختلف بطولات كرة السلة على مستوى الرجال والسيدات نظرا لارتباطات المنتخبات المختلفة أفريقيا، حيث يرتبط منتخب الرجال بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، وكذلك ارتباط منتخبات الناشئين بالبطولة الأفريقية بنات وأولاد.

يبدأ منتخب السلة رجال معسكرا مغلقا بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، استعدادا لتصفيات أفريقيا، ويعقب هذا المعسكر، تجمع آخر بالإسكندرية، استعدادا للبطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر بالبطولة التى يتواجد بها الفراعنة مع المغرب وأوغندا ومنتخب آخر لم يتحدد حتى الآن.

وعلى مستوى الناشئين فيشارك منتخب الناشئين تحت 18 سنة، فى معسكر مغلق استعداد للبطولة الأفريقية، والتى يشارك بها الناشئات أيضا، فى الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.

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وأعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لناشئين السلة تحت 18 سنة عن القائمة والتي جاءت كالتالي: مهاب ياسر ، مؤمن طارق ، محمد حازم ، محمود وليد ، مالك ياسر ، عبد الله ناصر ، على انور ، حسين ياسر ، بلال عبد المطلب ، عمر شكري ، عمر خيري ، اسماعيل عبد الهادي ، على ياسر ، سليم تامر ، عمر بهاء ، احمد ريحان ، عمر جابر ، شهاب محمد ، محمد أشرف

فيما أعلن شريف عزمي المدير الفني لمنتخب الناشئات تحت 18 سنة عن قائمة المنتخب والتي جاءت كالآتي : هالة علي ، هاجر علي ، ايه الفقي ، فريدة تامر ، ملك حاتم ، يارا أسامة ، فاطمة هاني ، ساندي خالد ، سلمى بهجت ، لجين سامي ، جودي شريف ، فريدة مسعد ، منة شريف ، رقية محمود ، حبيبة محمد ، يمنى حسن ، رنا محمد ، ملك سامي ، وزينة حسام .

كما أعلن أحمد مرعى مدير فنى منتخب الرجال قائمة الفراعنة استعدا لتصفيات أفريقيا ، و التي تضم كل من "أحمد عادل ، يوسف شوشه ، هيثم كمال ، حاتم بحيري ، إيهاب أمين ، عمرو الجندي ، محمد أبو النصر ، عمر طارق ، وليد عبد الجواد ، رميح سامح ، أحمد حاتم ، عمر هشام ، أنس أسامه ، مصطفى المكاوي ، باسم سعيد ، يوسف شحاته ، محمد عطيه "جازو"، عمر عزب".