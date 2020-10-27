الأولمبية تستقبل رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مقر اللجنة الأولمبية المصرية صباح اليوم الثلاثاء، قيس الظالعى رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى فى حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك استعدادا لاستضافة مصر للبطولة العربية للرجبى السادسة للرجال والأولى للسيدات والمقرر إقامتها فى شهر فبراير العام المقبل فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية بالإسكندرية.
حضر الزيارة حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى، وقام رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى بتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبى.
نقل المهندس شريف العريان خلال الزيارة تحيات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذى يتواجد خارج القاهرة، والترحيب بقيس الظالعى وتكريمه بدرع اللجنة الأولمبية المصرية ومناقشة تطوير ونشر لعبة الرجبى فى مصر خلال الفترة الحالية.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أرسلت خطاباً إلى جميع الاتحادات الرياضية تطالب فيه بجدية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية بالأولمبية سابقاً مع بداية عودة النشاط الرياضى عقب تجمدها لأكثر من 3 أشهر، وذلك بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت فى تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليو لعام 2021 بعد أن كان مقررا إقامتها العام الجارى.
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