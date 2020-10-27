شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تستقبل رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مقر اللجنة الأولمبية المصرية صباح اليوم الثلاثاء، قيس الظالعى رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى فى حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك استعدادا لاستضافة مصر للبطولة العربية للرجبى السادسة للرجال والأولى للسيدات والمقرر إقامتها فى شهر فبراير العام المقبل فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية بالإسكندرية.

حضر الزيارة حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى، وقام رئيس الاتحادين العربى والأسيوى للرجبى بتفقد مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبى.

نقل المهندس شريف العريان خلال الزيارة تحيات المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذى يتواجد خارج القاهرة، والترحيب بقيس الظالعى وتكريمه بدرع اللجنة الأولمبية المصرية ومناقشة تطوير ونشر لعبة الرجبى فى مصر خلال الفترة الحالية.

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يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أرسلت خطاباً إلى جميع الاتحادات الرياضية تطالب فيه بجدية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية بالأولمبية سابقاً مع بداية عودة النشاط الرياضى عقب تجمدها لأكثر من 3 أشهر، وذلك بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

جدير بالذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت فى تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليو لعام 2021 بعد أن كان مقررا إقامتها العام الجارى.