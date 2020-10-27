شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد جاهزية عبد الله جمعة للقاء الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق سيكون جاهزا للتواجد فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، بعد الإصابة التى لحقت به أمام الإسماعيلى فى العضلة الخلفية، وأن حظوظ اللاعب، كبيرة، فى التواجد باللقاء المقبل وسيخضع لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمواجهة القادمة.

ويخضع محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار طبى اليوم يحدد إمكانية مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض محمود الونش لإصابة قوية فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، إلا أنه عاد للمشاركة عقب الإصابة، وسيؤدى اللاعب برنامج تأهيلى اليوم على أن يتم تحديد مدة البرنامج ومشاركته فى المباراة وفقا للاختبار الطبى اليوم.

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فيما استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

وسيعتمد باتشيكو على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم أمام حال اكتمال شفائه على أن يكون أحمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفى الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتى الآن، محمود جنش وأوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.