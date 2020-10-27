شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عفت متولى حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، صباح اليوم، عفت متولى حارس الزمالك السابق، ومدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء السابق، بعد صراع مع المرض، حيث تم احتجازه فى أحد المستشفيات، منذ شهرين بعد إصابته بجلطة فى المخ.

ونشر سعيد لطفى، رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات بنادى الزمالك، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لعفت متولى وكتب عليها: "خبر حزين الملك والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل الأخ والصديق كابتن عفت متولى مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بنادى الزمالك ولاعب الزمالك السابق".

وعانى متولى خلال الفترة الماضية من إصابته بمرض السرطان، والذى انتشر بجسده حتى وصل إلى العظام، وبعد ذلك أصيب بجلطة فى المخ سبتمبر الماضى، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ليفارق دنيانا اليوم.

قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين سعيد لطفى لاعب الزمالك السابق، رئيسا للجنة اكتشاف المواهب والتى ستكون لها مهام الكشف عن الناشئين الموهوبين فى كل محافظات مصر و يشغل أيضا منصب المنسق الاعلامى لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ويقدم برامج متخصص في بطولات الناشئين، ونجح فى الكشف عن الكثير من نجوم الكرة الذين انضموا للقلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة .