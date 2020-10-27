شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للونش اليوم يحدد مصير مشاركته أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار طبى اليوم يحدد إمكانية مشاركته فى مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتعرض محمود الونش لإصابة قوية فى الركبة فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، إلا أنه عاد للمشاركة عقب الإصابة، وسيؤدى اللاعب برنامجا تأهيليا اليوم على أن يتم تحديد مدة البرنامج ومشاركته في المباراة وفقا للاختبار الطبي اليوم والأشعة التي أجراها اللاعب أمس عقب المباراة.

فيما استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

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وسيعتمد باتشيكو على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام حال اكتمال شفائه على أن يكون أحمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفى الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفي محمد.

فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتى الآن، محمود جنش وأوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل فى استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية على أن يبدأ اللاعب برنامج تأهيلى اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.