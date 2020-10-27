شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيد عبد الحفيظ "فيجو الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بعيد ميلاده الـ43 فهو من مواليد 27 أكتوبر 1977 بالفيوم، وبدأت مسيرة سيد عبد الحفيظ مع القلعة الحمراء حينما انضم للفريق الأول بالنادى أواخر موسم 1996 / 1997 حتى اعتزاله 2005 / 2006 وخلال هذه المسيرة التى استمرت 10 سنوات لعب خلالها 207 مباريات وسجل 33 هدفا.

وكانت أول مباراة رسمية مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27 أبريل 1997 وانتهت بفوز الأهلى 3–1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الفريق فى 27 نوفمبر 2005 أمام المقاولون العرب فى دورى موسم 2005–2006 وانتهت بفوز الأهلى 3–1.

ومن أهدافه الغالية هدف فى مرمى الترجى التونسى فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا عام 2001، وآخر فى مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب نهائي نفس البطولة.

أحرز سيد عبد الحفيظ خلال مشواره مع الأهلي 14 بطولة في 9 مواسم فقط ، 6 دوري مواسم 1996–1997 و1997–1998 و1998–1999 و1999–2000 و2004–2005 و2005–2006 ، و2 كأس مصر عامي 2001 و 2003 ، و2 سوبر مصري عامي 2002 و2005.

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وبطولة كأس النخبة العربية الرابعة بتونس عام 1998، و2 كأس بطولة دوري الأبطال الأفريقي عامي 2001 و 2005 ، وكأس السوبر الأفريقي 2002.

كانت بداياته مع سيد الطباخ في منتخب 16 سنة ، ومع حلمي طولان في منتخب الشباب والأولمبي ، وشارك في 68 مباراة مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي سجل خلالها 18 هدفًا ، بالإضافة إلى أنه شارك مع المنتخب الأول في 28 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

وكانت مباراة اعتزاله يوم 12 سبتمبر 2006 باستاد المقاولون العرب وبعد اعتزاله تم تعيينه مديرًا لأكاديمية الأهلي فرع المنصورة ثم تناوب على منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء منذ 2010 أكثر من مرة وحتى الآن.