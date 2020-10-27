شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تمديد عقد حازم إمام يمنع قيده فى القائمة الثانية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن حازم إمام لاعب الزمالك، تم تمديد عقده مع فريقه، حتى يكون من حقه المشاركة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل حال تأهل الفريق الأبيض، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تمديد العقد كان يجب أن يحدث قبل نهاية الموسم الذى ينتهى بنهاية الدورى، لأن توقيع عقد جديد مع اللاعب بعد نهاية الموسم يعنى تجديد العقد ومن ثم قيد حازم إمام فى القائمة الثانية للزمالك، ما يمنعه من المشاركة فى نهائى دورى الأبطال.

على صعيد مختلف، استقر مسئولو نادى الزمالك حول تأجيل ملف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يرتبط الفريق الأبيض بمباراة مرتقبة يوم الأحد المقبل، أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك عقب تأجيل المباراة إلى هذا الموعد بسبب حالات فيروس كورونا التى ضربت صفوف الفريق المغربى، لذا حرص الزمالك على إرجاء ملف تجديد عقد ساسى لحين الانتهاء من تلك المواجهة الهامة على أن يتم إجراء مباحثات مع اللاعب عقب انتهاء البطولة لتأجيل تعاقده بصورة رسمية.

وتلقى فرجانى ساسى مجموعة من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على تأجيل النظر فى أى أمر للتركيز مع الفريق الأبيض فى المنافسات المقبلة، وأنه يضع التجديد للزمالك رغبة أولى لذا ينتظر فتح ملف التجديد معه بعد انتهاء منافسات الفريق فى دورى أبطال إفريقيا التى يرغب اللاعب فى المساهمة مع زملائه فى مواصلة المنافسة نحو التتويج باللقب الأفريقى حيث سيعود اللاعب للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة الرجاء المقبلة، بعدما تغيب عن مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما تغيب عن مواجهة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، بسبب إيقافه، لذا خضع لبرنامج خاص تحت إشراف الجهاز الفنى من أجل تجهيزه لمواجهة الرجاء.

وأكد الإعلامى محمد شبانة فى تليفزيون الخليج 365 عبر برنامجه "مع شبانة"، أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية للحصول على توقيعه بشكل حر فى شهر يناير المقبل حيث ينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع فى شهر يناير المقبل لأى نادٍ بشكل حر، إلا أن اللاعب قد أبدى رغبة فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة.