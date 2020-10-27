شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عدد الهابطين من الممتاز "ب" الجديد بعد زيادة الأندية لـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى سيستمر بـ48 فريقا الموسم بعد المقبل، موضحا أن الموسم المقبل سيشهد هبوط 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثانى بإجمالى 12 فريقاً، مع صعود أوائل المجموعات فى القسم الثالث وعددهم 12 فريقا، ليستمر دورى القسم الثانى فى الموسم بعد المقبل بثلاث مجموعات كل منها يضم 16فريقا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه شكل المسابقات الموسم الجديد كالتالى: فى ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثانى والثالث والرابع للموسم الرياضى 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالى:

أولاً : القسم الثانى يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريقا ( الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول . وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

Advertisements

ثانياً : القسم الثالث يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني .. وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهى القيد فى 30/11/2020 م، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثانى، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع.