الامارات | مهاجم العين كايو يحدد السبب وراء عدم ظهوره بالشكل المطلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم العين كايو يحدد السبب وراء عدم ظهوره بالشكل المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم فريق العين، الدولي كايو كانيدو، السبب وراء عدم تقديمه المستوى المتوقع وبالشكل المطلوب، منذ انتقاله إلى صفوف "الزعيم" في الموسم الماضي قادماً من فريقه السابق الوصل.

ورد كايو عبر حسابه في "انستغرام" على انتقاد تعرض له من قائد فريق العين الأسبق، سالم جوهر، وقال إن السبب وراء عدم تألقه هو أنه لا يلعب في خانته الاصلية. وقال: "حينما تتاح لي الفرصة للعب في مركزي الأصلي سأظهر قدراتي بالشكل المطلوب، وسأثبت من هو كايو، أنا أواصل حالياً العمل في صمت".

وكان قائد العين الأسبق، سالم جوهر، قال إن كايو تحول إلى لاعب عادي في العين، وقال لقناة نادي العين: "كايو لم يقدم الأداء المنتظر منه، وحتى الآن هو لاعب عادي".

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ولم يظهر اللاعب الدولي حتى الآن مستواه المعروف عنه الذي ظل يقدمه مع الوصل سابقا. ويقول كايو إن مركزه المفضل في اللعب كجناح مرن بين اليسار واليمين، لكنه حاليا يلعب في مركز المهاجم الثاني، خلف المهاجم الأول في العين. ومنذ صيف 2019، لعب كايو للعين في 15 مباراة بدوري الخليج العربي سجل خلالها 6 أهداف فقط.

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