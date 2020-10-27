شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ليفربول: صلاح يقدم تحديات كثيرة وأداءً مذهلًا.. ومن أسباب تطور مستوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنى جوردن هندرسون، قائد ليفربول، بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، مشددا على استفادة كل لاعبي الفريق باللعب بجواره.

وتحدث هندرسون عن أرقام صلاح التي وصفها بالمذهلة ومدى تقدير الفريق لمجهوداته وذلك في تصريحات أبرزها موقع ناديه، على لسان قائد ليفربول: «أرقام صلاح مذهلة، لقد سجل 100 هدف في 159 مباراة فقط، هذه الأرقام تحدث فقط في ألعاب الكمبيوتر».

وتابع هندرسون: «صلاح وصل إلى هذا الإنجاز كثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول، لاعبا ليفربول الآخران اللذان وصلا إلى 100 هدف في عدد مباريات أقل، هما روجر هانت وجاك باركينسون، في الماضي البعيد لليفربول، مما يؤكد ضخامة إنجازه»

وأضاف هندرسون: «لا ينبغي أن أتفاجأ، ولكن هذا يؤكد مرة أخرى كم نحن محظوظون للعب معه، أو أن نكون من مشجعي النادي في الوقت الذي يلعب فيه صلاح بقميص ليفربول، وأعتقد أن إنجازات صلاح ربما تستحق المزيد من التقدير، من المحتمل أن الأهداف التي سجلها في موسمه الأول معنا، 44 هدفًا، تعني أن كل شيء آخر منذ ذلك الحين يتم قياسه بمقياس غير عادل وغير واقعي».

وأضاف هيندرسون: «إذا نظرت إلى كيفية تطورنا كفريق منذ موسم 2017-2018، فإن مساهمة محمد في ذلك كانت كبيرة مثل مساهمة أي شخص آخر. إنه يعمل بجد من أجل الفريق، ويقدم تضحيات كبيرة، كل واحد منا في الملعب يستفيد من ذلك».

وتابع قائد ليفربول: «كشخص يستمتع باللعب إلى جانبه، يمكنني أن أخبركم أنني أعتقد أنه أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الموسم الأول. أعتقد أيضًا أن مساهمته الآن أكثر أهمية مما كانت عليه في الموسم الأول. بقدر ما كان مذهلاً، إلا أنه أصبح أفضل وأفضل، وأشعر أن مو لا يتم الإشادة به إلا عندما يسجل الأهداف، ويتجاهلون الكثير من الإسهامات الشاملة التي يقدمها خلال كل مباراة».

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