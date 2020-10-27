شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد، اليوم الثلاثاء يومًا حافلاً بمباريات دوري أبطال أوروبا، إذ يلتقي إنتر ميلان بنظيره شاختار دونتسيك في تمام السابعة و55 دقيقة، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 2»، وفي نفس الموعد يواجه لوكوموتيف ضيفه بايرن ميونخ وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 1».

ويستضيف ليفربول نظيره ميتلاند في تمام العاشرة مساءً وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 2».

ويواجه مارسيليا ضيفه مانشستر سيتي في نفس الجولة الساعة 10 مساءً، وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 6».

كما يحل ريـال مدريد ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في العاشرة مساءً، وتذاع المباراة على قناة «بي إن سبورتس 1».