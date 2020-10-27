شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتحدث عن رسالة للخطيب واتهامات لشوبير والانتقال لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رمضان صبحي لاعب بيراميدز للمرة الأولى عن كواليس انتقاله إلى ناديه الجديد، مؤكدًا أن عددًا من الأسباب أدت إلى غضبه من تعامل المسؤولين في النادي الأهلي.

وقال صبحي، في تصريحات لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب: «الحديث حول شريف إكرامي هو أكثر ما يضايقني. أشعر أنه (بيشيل شيلة مش شيلته) بسببي. شريف لا علاقة له بانتقالي لبيراميدز ومسؤولو الأهلي يعلمون ذلك».

وأكمل اللاعب: «شريف إكرامي لم يرحل عن الأهلي بسببي، رحيله كان قراره منذ فبراير ومسؤولو الأهلي لم يعلموا حتى بذلك الأمر حينها، وبعض الأشخاص في الأهلي استكتروا أن يخرج شريف إكرامي بتلك الطريقة الرائعة».

وكل ما يلي هو نص تصريحات رمضان صبحي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»:

سيد عبدالحفيظ لم يتدخل معي في قصة التفاوض لأن في النهاية كان بيننا مشادات، بعد المشادة مع بادجي، لم أكن مخطئا حينها، أشعر بشعور الأجنبي عندما يكون وحيدا في بلد غريب، طالبته بالتمرير أكثر من مرة، لكنه لم يقم بذلك وحدثت المشادة.

جلست بعدها مع أحمد فتحي وقلت له إنني داخل لأصالح بادجي، وفي وجود ريني فايلر وعبدالحفيظ. وأنا داخل لغرفة الملابس، قال لي عبدالحفيظ إن هذا لن يمنع الخصم من مستحقاتي. قلت له إنني لست مخطئًا وإنه لن يُخصم مني.

بعد كارثة صن داونز، تم خصم 10% من مستحقاتنا جميعًا وكان الأمر مستحقا حينها.

أنا اللاعب الوحيد الذي تم الخصم مني على عامين ولا أعرف لماذا. عندما جلست مع الخطيب وأمير توفيق ونادر شوقي قلت لهم ما حدث. الخطيب قال لي إن ذلك مستحيل واتصل بالمسؤول عن الحسابات وسأله عن الأمر وأكد ذلك، وقال إنها بتعليمات من عبدالحفيظ وأمره الخطيب بعدم تطبيق هذا الأمر. قبل ذلك عندما سألت عبدالحفيظ عن سبب ذلك، قال لي اسأل الخطيب.

لم يحدث أن ضايقني أحد في الشارع بسبب انتقالي للأهلي. من أقابلهم نتصور معا ثم يعاتبونني بأدب وهذا أمر أقدره للغاية.

في بيراميدز المسؤولون محترفون جدا واللاعبون جيدون، هناك تخطيط جيد للمستقبل.

بالطبع أحلم بالاحتراف الخارجي، لو حصلت على عرض خارجي أثناء وجودي في بيراميدز ووافقوا على رحيلي سأسافر طبعا.

أول عام لي في إنجلترا كان الأفضل، السنة الثانية مدرب ستوك سيتي رحل والمدرب الجديد لم يستخدمني كثيرا وهبط الفريق. وفي هدرسفيلد تعرضت لإصابة لمدة شهرين ولم أستطع الدخول للفريق. التجربة لم تسر كما خططت لها لكن حلمي مازال موجودًا بالسفر إلى أوروبا مرة أخرى.

الزمالك أرسل عرضا إلى هدرسفيلد. لم يحدث تفاوض معي. هل من الممكن أن أذهب إلى الزمالك؟ لا.

هناك علاقات بين الأهلي وبيراميدز جيدة، الأهلي حصل منهم على «أفشة» في مطلع الموسم دون مشاكل.

لن أنضم للزمالك. لو سألت شيكابالا هل سينضم للأهلي سيجيب نفس الإجابة.

من الممكن أن أعود للأهلي في يوم من الأيام؟ أكيد. (عمرو أديب سأله أنت متأكد) ليجيب: وارد، كل شيء عند ربنا.

لم أرحل من الأهلي. انتقلت من هدرسفيلد إلى بيراميدز. الأهلي لو أراد إنهاء الصفقة كان أنهاها مبكرا وبيراميدز أتم الأمور في 48 ساعة، هذا يوضح لك ما حدث.

الموضوع كان صعبا عليّ وليس سهلا. بعض الأشخاص سهلوا عليّ القرار.

لا أعرف شعور اللعب ضد الأهلي لأنني لم أجربه من قبل. سأقدم كل ما في وسعي في أي مباراة.

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ربما لم يحزن جمهور الأهلي لرحيل أحمد فتحي بقدر حزنهم على رحيلي لأنهم رأوا في نفسي أمرا مختلفا. أنا من جمهور الأهلي وأتفهم ما يحسون به. هذا أصعب ما في الأمر.

لم يتحدث معي أحد من الأهلي بعد إبلاغي لأمير توفيق بخطوتي بالانضمام إلى بيراميدز.

أرسلت لجروب اللاعبين على واتس آب بعد اتخاذي القرار أنني راحل عن الفريق دون أن أسمي بيراميدز وتمنيت لهم التوفيق جميعا.

من الأمور التي ضايقتني أن أمير توفيق أبلغ نادر شوقي بعد أن أبلغته بتفكيري في الانضمام إلى بيراميدز أن أرد عليه خلال ساعة، هل لا يستحق مستقبلي أكثر من ساعة للتفكير.

الإعلامي أحمد شوبير تحدث عن إعلان صوّرته بصفتي كلاعب في الأهلي، ورحلت بعد تصوير الإعلان. كنت قد أبلغت أمير توفيق قبلها بوجود عرض بيراميدز ولم يبلغ أمير الشركة المسؤولة عن الإعلان بذلك. عقدي في ذلك الوقت مع الأهلي كان منتهيا.

لماذا لم يتحدث شوبير عن إعادتي لأموال الإعلان؟ كنت في الساحل الشمالي ومندوب الشركة حصل على شيك مني بقيمة الإعلان بعدها بيومين وأبلغني أن تلك الخطوة كانت ذوقية مني لأنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يقاضوني.

عمري ما أزعل من النادي الأهلي.

قابلت أمير توفيق في الجيم بعد كل ما حدث وذهبت لمصافحته ورد المصافحة بشكل غير جيد.

الفروقات بين اللاعبين أصبحت قريبة، ولكن غياب الجمهور من قبل الكورونا يؤثر على مستوى الدوري. اللجنة الخماسية تقدم عملًا على أعلى مستوى.

زوجتي كانت تسألني دائما لماذا أبدو حزينا؟ كنت أقول إنني لست حزينا بسبب رحيلي، لكن بسبب أن يظن الجمهور أن أدائي وحماسي للأهلي كان غير حقيقي. أتمنى أن يشعر الجمهور بأن كل ما قدمته كان من قلبي.

أتمنى أن يحصل الأهلي على دوري أبطال أفريقيا، لأنها ستُحسب لي كذلك. حتى لو لم تُحسب لي سأتمنى فوز الأهلي باللقب.

أشكر النادي الأهلي لأنني دونه لم أصبح ما أنا عليه. الأهلي خيره عليّ. والجمهور هو من صنع رمضان صبحي. أنا مقدر حزنكم وأتمنى أن يمر كل شيء. أنتم أكثر من أخاف على حزنه.

أود أن أقول للخطيب إنه أسطورة وأتمنى فوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا.