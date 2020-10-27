شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست بروميتش: رحيل حجازي صدمة لا يستطيع النادي تحملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سلافن بيليتش، مدرب وست بروميتش الإنجليزي، إنه شعر بالصدمة لانتقال مدافعه المصري أحمد حجازي للاتحاد السعودي.



وأوضح أن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون اند هوف ألبيون، أمس الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1)، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه، وأن رحيل حجازي كان صدمة له.



وقال بيليتش، في المؤتمر الصحفي: «لم أكن أرغب في رحيل حجازي، وهو كذلك كان يريد الاستمرار هذا الأسبوع» وأضاف: «فهو يمتلك خبرة الدوري الممتاز، وهو لاعب محترف وخاض آخر جولة مع الفريق أمام بيرنلي».



وكان وست بروميتش قد أعلن، أمس الاثنين، انتقال مدافعه المصري إلى نادي الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان حجازي قد خاض 104 مباريات مع وست بروميتش، ودخل التشكيلة الأساسية 14 مرة خلال مشوار تأهل النادي من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ويذكر أن وست بروميتش يحتل المركز الـ17 في الدوري الممتاز هذا الموسم، برصيد 3 نقاط فقط.