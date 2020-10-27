شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تطالب اللاعبين بجدية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، خطاباً إلى جميع الاتحادات الرياضية تطالب فيه بجدية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بالأولمبية سابقاً مع بداية عودة النشاط الرياضي عقب تجمدها لأكثر من 3 شهور ، وذلك بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخري .

وطالبت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية برئاسة دكتور حسن كمال ، من الاتحادات بعدم السفر بتقليص رحلات السفر للاعبين علي أن تقتصر فقط على البطولات الرسمية، منع التجمعات للاعبين واللاعبات خلال المعسكرات المغلقة أو خلال التدريبات اليومية ، والإتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن أزمة وباء كورونا تسببت في تأجيل أوليمبياد طوكيو حتى يوليولعام 2021 بعد أن كان مقررا إقامتها العام الجاري.

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وأبدى رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، "إعجابه باللاعبين الأوليمبيين في جميع أنحاء العالم" نظرا لسلوكهم خلال جائحة كورونا وتوجّه لهم بالشكر على "الرسائل الملهمة" التي أطلقوها خلال الأشهر الأخيرة للمساهمة في أن يتخطى المجتمع الأزمة الصحية الناجمة عن الوباء، وقال باخ أمام رابطة الأوليمبيين العالمية، التي تضم 13 ألفا و500 من المشاركين في الألعاب "في هذه الأوقات الصعبة نحن بحاجة إلى قيمنا المشتركة التي تتمثل في التميز والصداقة والاحترام والتضامن".

وأضاف "كلاعبين أوليمبيين أنتم تجسدون هذه القيم بأفضل طريقة ممكنة. وهذا يمنحني الفرصة للتعبير عن إعجابي بالطريقة التي تعامل بها لاعبو الأوليمبياد في جميع أنحاء العالم مع تلك الأزمة".

واجتمعت رابطة الأوليمبيين عن بعد جددت الثقة في رئيسها، الفرنسي جويل بوزو الحائز على الميدالية البرونزية في الخماسي الحديث في أوليمبياد لوس أنجليس عام 1984، ومددت فترة رئاسته لها.