شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن جاهزية عبد الله جمعة لمواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق سيكون جاهزا للتواجد في المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي بعد الإصابة التي لحقت به أمام الإسماعيلي في العضلة الخلفية وأن حظوظ اللاعب، كبيرة، في التواجد باللقاء المقبل وسيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمواجهة القادمة.

ويخضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي اليوم يحدد إمكانية مشاركته في مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وتعرض محمود الونش لاصابة قوية في الركبة في مباراة الإسماعيلي امس في ختام الدورى ، الا انه عاد للمشاركة عقب الإصابة، وسيؤدي اللاعب برنامج تأهيلي اليوم علي ان يتم تحديد مدة البرنامج ومشاركته في المباراة وفقا للاختبار الطبي اليوم.

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فيما استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

وسيعتمد باتشيكو علي محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام في حالة اكتمال شفاءه علي ان يكون احمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفي الهجوم مصطفي محمد.

فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتي الان ، محمود جنش واوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.