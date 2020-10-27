شكرا لقرائتكم مصدر: رمضان صبحى يهرب من الحقيقة وباع الأهلى بحثاً عن الدولارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فنّد مصدر مسئول في النادي الأهلي الإتهامات والاقاويل المغلوطة التى رددها رمضان صبحي لاعب الفريق السابق والمُنتقل حديثاً لنادي بيراميدز خلال ظهوره أمس ، الأثنين، مع الإعلامي عمرو أديب ، وقال المصدر أن معظم تصريحات اللاعب غير صحيحة على الأطلاق فالاهلي لم يتباطئ على الإطلاق في فتح ملف التجديد للاعب بالعكس ..فقد بدأ النادي التفاوض مع اللاعب للبقاء مع الاهلي منذ أشهر طويلة.

وتابع المصدر : قبل شهر أبريل الماضي ..أستدعى محمود الخطيب رئيس النادي في منزله رمضان صبحي ووكيله أعماله سابقاً نادر شوقي وأمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي ووقفتها عرض رئيس النادي على اللاعب البقاء في الاهلي وشراؤه بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي ورحّب رمضان بالبقاء لكنه قال للخطيب : لو جائني عرض مناسب من أوربا لن أستمر في الاهلي وهو ما وافق عليه سريعاً الخطيب وقال له : سندعمك في هذا الأمر .

وأشار المصدر في تصريحات الخليج 365 إلى أن الاهلي بدأ التفاوض مع هيدرسفيلد بشكل رسمي لشراء رمضان نهائياً في أبريل الماضي رغم أن "جائحة" كورونا كانت على أشدها وقتها في العالم كله لكن الاهلي كان حريص على البدء مُبكراً للأبقاء على رمضان صبحي الذى خالف الحقيقة تماماً عندما زعم في ظهوره التلفزيوني أمس بأن الاهلي تباطئ في ملف شراؤه نهائياً.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق عقد جلسة مع رمضان وأتفق معه على جميع تفاصيل التجديد والبقاء في الاهلي بشكل نهائي وتم الإتفاق على حقوق اللاعب الإعلانية وقيمة عقده التي كانت الأغلي في تاريخ الدوري المصري وخرج رمضان راضياً تماماً عن تفاصيل هذا الإتفاق.

وأكد المصدر أن الاهلي تفاوض مع النادي الانجليزي وبدأ المفاوضات بـ2 مليون و200 ألف جنيه إسترليني إلى أن وصل العرض لـ3 مليون و250 ألف جنيه إسترليني وهو ما وافق عليه النادي الإنجليزي بشكل كتابي ورسمي وهو مبلغ كبير للغاية يُضاف للمبلغ الذى دفعه النادي في إستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم وقيمته مليوني و400 ألف جنيه إسترليني.

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وقال المصدر أن الاهلي طلب من اللاعب التوقيع على عقود بعد حسم المفاوضات مع هيدرسفيلد لكن رمضان بدأ رحلة المُماطلة وقال أنه ينتظر عرضاً أوربياً وطلب مهلة وبعد أيام طالبه الاهلي بحسم موقفه لكن اللاعب ظل يُماطل الأمر الذى كان لابد معه من وقفة وحسم من جانب الاهلي خاصة وأن رمضان قال لمسئولي الاهلي أن لديه عرضاً من بيراميدز يفكر فيه.

وشدد المصدر على أن اللاعب لم يكن أمامه عروض خارجية وتفاوض مع بيراميدز فقط ويوم إفتتاح ملعب الاهلي في السلام ، تحدث رمضان مع أمير توفيق وقال له : " كنت صريح معي في عرضك لي ..وسأكون صريح معك ايضاً..أمتلك عرضا لا يمكن رفضه من بيراميدز وسأرحل له وأتمنى لكم التوفيق.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز حرصت على ظهور رمضان صبحي خلال الساعات الماضية بهدف تشتيت الإنتباه عن خسارة لقب الكونفيدرالية أول أمس ، الأحد، أمام نهضة بركان المغربي ، مُشدداً على أن رمضان صبحي حالفه التوفيق في 85 % من إتهامه لمسئولي الاهلي بأنهم غير جاديين في التعاقد معه.

وقال المصدر أن جمهور الاهلي يعلم جيداً أن رمضان سعى وراء الفلوس لذا إنتقل لبيراميدز وليس لأي سبب أخر لأن الاهلي قدم له عرضاً تاريخياً وإستضافه رئيس النادي في منزله للأبقاء عليه في النادي وقبل أشهر طويلة من إنتهاء عقده لكن اللاعب فضّل مصلحته الشخصية.

وأبدى المصدر غضبه من طريقة حديث رمضان صبحي عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وتفاخره بأنه تحدي عبد الحفيظ بشأن توقيع غرامة عليه خلال أزمته مع زميله بالفريق بادجي خلال إحدي تدريبات الفريق ، وقال المصدر أن رمضان يناقض نفسه فقد قال أن شريف أكرامي كان حاضراً في إحدى الجلسات التي أعترف فيها اللاعب برغبته في اللعب لبيراميدز ثم قال أن شريف لم يكن له دور في رحيله عن النادي.