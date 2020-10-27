شكرا لقرائتكم 3 لاعبون من المقاصة يقتربون من الانضمام لسيراميكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الثلاثي محمد إبراهيم وصلاح ريكو وميدو جابر لاعبو فريق مصر المقاصة من الانضمام لفريق سيراميكا الصاعد حديثا للدورى الممتاز بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة لاعبي المقاصة في الرحيل عن النادي بعد الأزمة المالية التي يمر بها الفريق منذ فترة، ودخل الثلاثي في مفاوضات مع سيراميكا واتفقوا علي جميع بنود التعاقد، ويتبقي فقط التوقيع رسميا وانهاء المفاوضات بين الناديين.

من ناحية أخرى أصدرت شركة مصر المقاصة بيانا رسميا جاء نصه كالتالى :" تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أى منها.

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وتود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها.