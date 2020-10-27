شكرا لقرائتكم اختبار طبي للونش اليوم يحدد مصير مشاركته امام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لاختبار طبي اليوم يحدد إمكانية مشاركته في مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا .

وتعرض محمود الونش لإصابة قوية في الركبة في مباراة الإسماعيلي أمس في ختام الدورى ، إلا أنه عاد للمشاركة عقب الإصابة، وسيؤدي اللاعب برنامج تأهيلي اليوم علي ان يتم تحديد مدة البرنامج ومشاركته في المباراة وفقا للاختبار الطبي اليوم والأشعة التي اجراها اللاعب أمس عقب المباراة.

فيما استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

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وسيعتمد باتشيكو علي محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام في حالة اكتمال شفاءه علي ان يكون احمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفي الهجوم مصطفي محمد.

فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتي الان ، محمود جنش واوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى علي هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لاصابة في العضلة الخلفية في مباراة الإسماعيلي امس في ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية علي العضلة الخلفية اثبتت اصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية علي ان يبدأ اللاع برنامج تأهيلي اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.