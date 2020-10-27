شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عدد الهابطين من الممتاز "ب" الجديد بعد زيادة الأندية لـ48 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن دورى القسم الثانى سيستمر بـ48 فريقا الموسم بعد المقبل، موضحا إن الموسم المقبل سيشهد هبوط 4 فرق من كل مجموعة بالقسم الثاني بإجمالي 12 فريقاً، مع صعود أوائل المجموعات في القسم الثالث وعددهم 12 فريقا، ليستمر دوري القسم الثاني في الموسم بعد المقبل بثلاث مجموعات كل منها يضم 16فريقا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه شكل المسابقات الموسم الجديد كالتالي: في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولاً : القسم الثاني يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول . وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

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ثانياً : القسم الثالث يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني .. وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني . ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .