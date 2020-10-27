شكرا لقرائتكم مصدر ببيراميدز: المدير الفنى الجديد أجنبى لم يسبق له العمل فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، عن هوية المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تم اتخاذ قرار بإقالته من منصبه، عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وأكد المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الإدارة فضلت التعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة تشاتشيتش، لافتًا إلى إنه سيكون مدرب لم يسبق له العمل فى الدورى المصرى من قبل، وإنه سيكون بمثابة مفاجأة للجميع، كما إنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى فور الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود.

أضاف المصدر إن مسئولو بيراميدز لم يتحدثوا مع السويسرى رينه فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خاصة وإنه تم تحديد خليفة المدرب الكرواتى، كما خرج بذلك إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من حسابات بيراميدز بعد أن كان أبرز المرشحين إذا كان الاتجاه للمدرب المصرى.

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وقرر بيراميدز رسميًا، إقالة الجهاز الفنى للفريق بقيادة تشاتشيتش، وأبلغ مسئولو بيراميدز الخواجة الكرواتى بقرار الإقالة، إلا إن هناك اتجاه لإستمرار المدرب فى منصبه لحين مواجهة المقاولون العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتى 27 ديسمبر الماضى أي منذ 9 أشهر و 4 أسابيع و يوم واحد ، بإجمالى 304 يوما ،

استطاع خلالها أن يقود الفريق في 33 مباراة بمختلف البطولات ، فاز في 21 و خسر في 9 وتعادل في 3 مباريات، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية، فاز في 5 و خسر 3، و لم يتعادل، و على مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوى في 23 مباراة حقق الفوز في 15 و خسر 5 مواجهات وتعادل في 3 فقط ، وفى كاس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى.