منتخبات السلة تؤجل النشاط المحلى شهر ونصف

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إيقاف النشاط المحلى لمختلف بطولات كرة السلة على مستوى الرجال و السيدات نظرا لارتباطات المنتخبات المختلفة أفريقيا حيث يرتبط منتخب الرجال بالمشاركة في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة ، و كذلك ارتباط منتخبات الناشئين بالبطولة الأفريقية بنات و أولاد .
يبدأ منتخب السلة رجال معسكر مغلق بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل ، استعداد لتصفيات أفريقيا ، و يعقب هذا المعسكر ، تجمع أخر بالأسكندرية ، استعداد للبطولة التي تنطلق في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر بالبطولة التي يتواجد بها الفراعنة مع المغرب و أوغندا و منتخب اخر لم يتحدد حتى الان .
وعلى مستوى الناشئين فيشارك منتخب الناشئين تحت 18 سنة ، فىمعسكر مغلق استعداد للبطولة الأفريقية ، و التي يشارك بها الناشئات أيضا ، في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم .
وأعلن محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر لناشئين السلة تحت 18 سنة عن القائمة والتي جاءت كالتالي: مهاب ياسر ، مؤمن طارق ، محمد حازم ، محمود وليد ، مالك ياسر ، عبد الله ناصر ، على انور ، حسين ياسر ، بلال عبد المطلب ، عمر شكري ، عمر خيري ، اسماعيل عبد الهادي ، على ياسر ، سليم تامر ، عمر بهاء ، احمد ريحان ، عمر جابر ، شهاب محمد ، محمد أشرف
فيما أعلن شريف عزمي المدير الفني لمنتخب الناشئات تحت 18 سنة عن قائمة المنتخب والتي جاءت كالآتي : هالة علي ، هاجر علي ، ايه الفقي ، فريدة تامر ، ملك حاتم ، يارا أسامة ، فاطمة هاني ، ساندي خالد ، سلمى بهجت ، لجين سامي ، جودي شريف ، فريدة مسعد ، منة شريف ، رقية محمود ، حبيبة محمد ، يمنى حسن ، رنا محمد ، ملك سامي ، وزينة حسام .
كما أعلن أحمد مرعى مدير فنى منتخب الرجال قائمة الفراعنة استعدا لتصفيات أفريقيا ، و التي تضم كل من "أحمد عادل ، يوسف شوشه ، هيثم كمال ، حاتم بحيري ، إيهاب أمين ، عمرو الجندي ، محمد أبو النصر ، عمر طارق ، وليد عبد الجواد ، رميح سامح ، أحمد حاتم ، عمر هشام ، أنس أسامه ، مصطفى المكاوي ، باسم سعيد ، يوسف شحاته ، محمد عطيه "جازو" ، عمر عزب"
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