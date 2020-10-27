شكرا لقرائتكم ركلات الجزاء فقرة ثابتة فى مران الزمالك استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فقرة ثابتة في مران الفريق بداية من اليوم وحتي موعد مباراة الرجاء الأحد المقبل، وهي عبارة عن التدريب علي ركلات الجزاء، حيث يقوم كل لاعب بتسديد 3 ركلات جزاء في اخر كل تدريب تحسبا للجوء الزمالك والرجاء لركلات الترجيح في حالة فوز الرجاء بهدف نظيف في مباراة العودة بالدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

وسيعتمد باتشيكو علي محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام في حالة اكتمال شفاءه علي ان يكون احمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفي الهجوم مصطفي محمد.

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فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتي الان ، محمود جنش واوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى علي هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لاصابة في العضلة الخلفية في مباراة الإسماعيلي امس في ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية علي العضلة الخلفية اثبتت اصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية علي ان يبدأ اللاع برنامج تأهيلي اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.