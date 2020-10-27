طوارئ في لاتسيو.. غياب 8 لاعبين عن التدريبات قبل مواجهة كلوب بروج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 8 لاعبين من فريق لاتسيو تغيبوا عن مران الفريق الصباحي استعدادًا لمباراة كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل لاتسيو ضيفًا على كلوب بروج مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" فإن تدريبات لاتسيو اليوم، شهدت غياب 8 لاعبين من بينهم تشيرو إيموبيلي نجم الفريق الإيطالي.

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وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن سيموني إنزاجي مدرب فريق لاتسيو قد يجد نفسه مضطرًا للعب بدون العناصر الثماني الغائبة عن التدريبات.

وأوضحت أن اللاعبين الغائبين هم: لويس ألبيرتو، تشيرو إيموبيلي، أندرياس بيريرا، لوكاس ليفا، مانويل لازاري، دانيلو كاتالدي، لويز فيليبي وتوماس ستراكوشا.

ولم توضح الصحيفة السبب وراء غياب اللاعبين، إلا أنها أشارت إلى أن هناك بعض الشائعات التي تُلمح لتفشي فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تفشي بين أندية الدوري الإيطالي، وعانت منه بعض الفرق أبرزها نابولي، جنوي، يوفنتوس وميلان.