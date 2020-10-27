مصدر لمصراوي: سيراميكا مهتم بضم محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق"
علم الخليج 365، أن نادي سيراميكا الصاعد حديثًا لدوري We المصري مهتم بضم محمد إبراهيم لاعب فريق مصر للمقاصة الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان اللاعب هدفًا للنادي الأهلي بعد تألقه رفقة المقاصة قبل أن تصل المفاوضات إلى طريق مسدود قبل وهو ما جعل إدارة النادي الأهلي تُخطر المقاصة بتوقف المفاوضات (طالع من هنا)
وكشفت مصادر مطلعة من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن إدارة فريق سيراميكا ترغب في ضم اللاعب للفريق في إطار خطتها لتقوية الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مع النادي الفيومي.
محمد إبراهيم الذي انضم للمقاصة الصيف الماضي قادمًا من الزمالك ظهر بوجهٍ مشرق مع فريقه الجديد هذا الموسم حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف فيما صنع 6 أهداف أخرى في إجمالي 28 مواجهة خاضها بالقميص الأخضر، بواقع 26 مباراة في الدوري ومباراتين بكأس مصر
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