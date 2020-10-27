هندرسون يشيد بمئوية صلاح.. ويؤكد: أرقامه تتحقق في ألعاب الكومبيوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي، بزميله المصري محمد صلاح الذي احتفل بمئويته الأولى بقميص الريدز.

وسجل صلاح هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في مرمى إيفرتون، عندما حل الريدز ضيفًا على ملعب جوديسون بارك في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال هندرسون: "أرقام مو مذهلة، نحن محظوظون لوجوده معنا."

وأضاف: "لقد حقق معنا مئويته الأولى في 159 مباراة فقط، هذه أشياء تحدث في عالم ألعاب الكومبيوتر."

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وتابع قائد ليفربول: "قرأت أن مو وصل إلى هذا الإنجاز كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي، لاعبان آخران كانا أسرع منه هما روجر هانت وجاك باركينسون."

وواصل: "الأمر لم يعد مفاجئًا بالنسبة لي، مرة أخرى نحن محظوظون لوجوده معنا ووجودنا جميعًا للدفاع عن هذا النادي."

ودافع هندرسون عن أداء صلاح خلال الفترة الماضية، وقال: "من المحتمل أن الأرقام التي سجلها في أول موسم له معنا (أكثر من 40 هدفًا) كان لها تأثير، كل ما تم قياسه بعد الموسم الأول كان بمقياس غير عادل وغير واقعي".

وأتم: "بصفتي ألعب بجانبه، يمكنني القول أنه أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الموسم الأول، أعتقد أيضًا أن مساهمته مع الفريق أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه في الموسم الأول."

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي، وساهم الدولي المصري في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.