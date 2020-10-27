مدرب طلائع الجيش لمصراوي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. ونتمنى استمرار عمار حمدي وكريم طار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

يرى عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن الموسم الحالي كان من أصعب المواسم التي مرت على تاريخ الدوري المصري، بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها الفرق المصرية.

وقال بسيوني في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن فريقه عانى من سوء التوفيق خلال مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري، كما أن نتائج الفريق لم تكن إيجابية.

وأوضح، أن مستوى ونتائج الفريق تغيرت بشكل لافت في الدور الثاني للمسابقة، حيث استطاع طلائع الجيش الفوز في العديد من المباريات والتعادل وهزم في مبارتان فقط وهذا أمر مقبول بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.

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وعن أهدافه المستقبلية مع طلائع الجيش، أشار بسيوني إلى أنه يستعد حاليا للموسم الجديد وهناك خطة لتواجد الفريق في المركز الذي يليق به.

وأكد أن إدارة نادي طلائع الجيش تمكنت من حسم صفقات مميزة مثل إبراهيم عادل و حسين السيد و عمرو مرعي وهناك 4 صفقات في طريقهم للحسم.

وأعرب المدير الفني لطلائع الجيش أنه يأمل في استمرار كريم طارق و عمار حمدي في صفوف الفريق الموسم المقبل ولكن حتى الأن لم يجد جديد في موقفهم.

واختتم تصريحاته:" مباراة الأهلي المقبلة لن تكن سهلة ولكنه يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، وسيغيب عن اللقاء عمار حمدي نظرا للبند المتواجد في عقده وهو عدم المشاركة".