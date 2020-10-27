فندق ٢ فبراير يستضيف منتخب مصر في توجو

يستضيف فندق ٢ فبراير منتخب مصر في توجو استعدادا لمواجهتي الأخير في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن الفندق يبعد مسافة ٢٥ دقيقة تقريبا عن ملعب مواجهة الفريقين في العاصمة التوجولية لومي.

عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية

..لمناقشة كافه الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

حضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي

وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت إنتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون علي مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم ٩ نوفمبر..كما استقر الجهاز الفني علي مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال الجولة المتبقية من عمر الدوري وأيضا نهائي دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان علي سلامة كل العناصر المرشحة للانضمام للمعسكر القادم