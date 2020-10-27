هندرسون عن محمد صلاح: "أرقامه لا تحدث إلا في ألعاب الكمبيوتر "

تحدث جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الحالي، صباح اليوم الثلاثاء، عن زميله في الفريق محمد صلاح، معلقًا عن الأرقام القياسية التي يحققها الفرعون المصرى مع الريدز في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد دخوله نادي المائة مع النادي تسجيله مائة أهدف مع الفريق منذ انضمامه إليه.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: "أرقام مو مذهلة، نحن محظوظون لوجوده معنا، لقد

حقق معنا مئويته الأولى في 159 مباراة فقط، هذه أشياء تحدث في عالم ألعاب الكومبيوتر".

وأضاف: "قرأت أن مو وصل إلى هذا الإنجاز كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي، لاعبان آخران كانا أسرع منه هما روجر هانت وجاك باركينسون".

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وتابع: "الأمر لم يعد مفاجئًا بالنسبة لي، مرة

أخرى نحن محظوظون لوجوده معنا ووجودنا جميعًا للدفاع عن هذا النادي".

وأردف: "من المحتمل أن الأرقام التي سجلها في أول موسم له معنا (أكثر من 40 هدفًا) كان لها تأثير، كل ما تم قياسه بعد الموسم الأول كان بمقياس غير عادل وغير واقعي".

وأتم: "بصفتي ألعب بجانبه، يمكنني القول أنه أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الموسم الأول، أعتقد أيضًا أن مساهمته مع الفريق أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه في الموسم الأول".