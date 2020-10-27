موسيماني يرحب برحيل محمود وحيد وجيرالدو

رحب بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلي، برحيل الظهير الأيسر محمود وحيد بعدما تحفظ على مردوده البدنى وطلب ضم ظهير أيسر جديد للفريق بجانب الأنجولى جيرالدو دا كوستا وأيضًا أحمد الشيخ، الذى نال انتقادات منبعض مسؤولى الأهلى بسبب ضعف أدائه وعدم قدرته على الظهور بالصورة المطلوبة.
من المقرر أن يحسم موسيمانى باقى اللاعبين المرشحين للرحيل على سبيل الإعارة وأيضًا وجود عناصرأخرى مرشحة للمغادرة مع الرباعى الأقرب للرحيل عن الأهلى فى الموسم المقبل.
الأمر لم يتوقف فقط عند حدود حسم ملف الراحلين ولكن موسيمانى بدأ متابعة المعارين وأبدى إعجابه بالفعل بناصر ماهر وعمار حمدى وأكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد ريان ورحب بعودتهم فى الموسم الجديد.
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