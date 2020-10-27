بث مباشر | مباراة الهلال وأبها اليوم في كأس خادم الحرمين السعودي بالجول

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي أبها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث ستقام مباراة قوية بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثانية من الموسم الجديد لبطولة دوري كأس الأمير مجمد بن سلمان للمحترفين.

يقدم موقع الوفد رابط مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم، والمقرر انطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع حصريًا على الهواء عبر قناة السعودية الرياضية 1 بأداء

صوتي للمعلق حماد العنزي.

يدخل بطل النسخة الماضية من الدوري السعودي مباراة اليوم ساعيًا في تحقيق الفوز واكتساب دفعة معنوية منذ بداية الموسم الكروي الجديد، خصوصًا أنه يعتبر واحدًا من أقوى المنافسين على اللقب في كل عام، وكانت أول مباريات الفريق بالجولة الأولى أمام نادي العين وانتهت بفوز الموج الأزرق بهدف من دون رد.

أما أبها والذي يعتبر من الأندية الصاعدة حديثًا لدوري المحترفين، فقد أنهى موسمه الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولم يتوفق في أول جولة هذا الموسم حيث سقط في مباراته الأولى على يد الشباب.

سيتفقد الهلال في مواجهة أبها خدمات الثنائي مدالله العليان وحمدالعبدان بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض الفريق اللقاء بالاعتماد على الأسماء التالية في تشكيلته.