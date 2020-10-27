بادجي خارج حسابات موسيماني مع الأهلي

أبدى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل مبدئى رغبته فى رحيل 4 لاعبين عن الفريق الأحمر بالموسم الجديد، على رأسهم النجم السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق، الذى دخل فى خلاف مع المدير الفنى.
تحفظ موسيمانى على أداء بادجى فى لقاء بيراميدز بالدورى، لدرجة أنه استبدله بعد مشاركته كبديللمدة 35 دقيقة، كما أنه رفض إشراكه فى لقاءى الوداد بدورى الأبطال، وهو ما دفع بادجى للمطالبة بحسم مصيره فى الفترة المقبلة ومعرفة إمكان مشاركته من عدمها.
ترددت أنباء حول رغبة موسيمانى فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جديدعلى حساب بادجى إلا أن إدارة الأهلى أرجأت الأمر لحين نهاية دورى أبطال أفريقيا تحسبًا للحاجة لخدمات المهاجم السنغالى الذى انضم فى شهر يناير الماضى.
بدأ موسيمانى بالفعل إعادة ترتيب ميركاتو الأهلى فى الموسم الجديد بعدما عقد جلسات مع مسؤولى لجنة التخطيط لمعرفة التصورات التى كانت مقترحة لتدعيم الفريق، خصوصًا أن الأهلى أبرم بالفعل صفقة طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبى.
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