وفاة عفت متولي مدرب حراس مرمى الزمالك السابق

توفى عفت متولي، مدرب حراس مرمى الناشئين السابق بنادي الزمالك، بعد صراع مع المرض. صراع مع المرض. كان عفت متولي مدرب حراس مرمى الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أصيب بجلطة بالمخ خلال الأسابيع الماضية.

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