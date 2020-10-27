وفاة عفت متولي مدرب حراس مرمى الزمالك السابق

توفى عفت متولي، مدرب حراس مرمى الناشئين السابق بنادي الزمالك، بعدصراع مع المرض.
كان عفت متولي مدرب حراس مرمى الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أصيب بجلطة بالمخ خلال الأسابيع الماضية.
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