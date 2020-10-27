مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم 27/10/2020

تتجدد مباراة الهلال وأبها اليوم

الثلاثاء في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين السعودي والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تأتي مباراة الهلال وأبها اليوم

في المواجهة الثانية بين الفريقين خلال أسبوع واحد، بعد أن التقيا يوم الخميس الماضي في الدوري السعودي وانتهت المواجهة بالتعادل (1/1) يتجدد اللقاء اليوم في الكأس.

وصل فريق أبها إلى دور نصف النهائي، بعدما تغلب على حساب الفتح بنتيجة (5/3) من ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1/1) في ربع النهائي، وهو الانتصار الذي جاء

بعد تخطي التعاون بهدف نظيف في دور الـ16.

وفي دور الـ16 تغلب الهلال على الفيصلي بصعوبة (6/5) من ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2/2)، ثم تخطى عقبة صعبة أيضًا في ربع النهائي، بفوزه على الاتفاق 2/1 حيث جاء هدف الفوز من خلال صالح الشهري في الدقيقة 97، ليصل بطل الدوري السعودي إلى مواجهة أبها في نصف النهائي.

موعد مباراة الهلال وأبها اليوم

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والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الهلال وأبها اليوم

الثلاثاء، في تمام 5:55 بتوقيت السعودية والأردن، و4:55 بتوقيت مصر، وتبث المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 2 ويعلق عليها عبدالله الحربي.

يُذكر أن فريق أبها لم يسبق له الفوز على الهلال في أي مباراة رسمية، حيث سبق وتواجه الفريقين 10 مرات، فاز الهلال في 9 وتعادلا أخيرًا (1/1) في الدوري.

مشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم

بث مباشر:

ستاد جامعة الملك سعود 17:55 بتوقيت مكة المكرمة.

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